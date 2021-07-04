Наставник «Зенита» Семак раскритиковал лимит на легионеров

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак критично высказался о лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Лимит показал, что ничего хорошего в нем нет: футбол и на уровне клубов, и на уровне сборной стал слабее. Естественно, сейчас необходимо принимать какие-то меры», — передает слова Семака Bobsoccer.ru.

С сезона-2020/21 клубы имеют право заявить на сезон не более восьми иностранных игроков. Все они могут выходить на поле одновременно.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб с берегов Невы занял первое место. На второй строчке расположился московский «Спартак», замкнул тройку сильнейших столичный «Локомотив».

В Лиге чемпионов «Зенит» занял последнее место в группе с дортмундской «Боруссией», римским «Лацио» и бельгийским «Брюгге», набрав одно очко. Победу в турнире одержал лондонский «Челси».

Ранее Боярский затруднился оценить слова Семака о дефиците на трансферном рынке.