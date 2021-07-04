Экс-тренер «Спартака» Тедеско готов возглавить сборную России

Бывший тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско готов сменить на посту наставника сборной России Станислава Черчесова.

«По моим данным, Доменико вовсе не категоричен в вопросе возможной работы на посту тренера сборной России, как многие пишут. Если такое предложение тренеру поступит, то он вполне готов его рассматривать», — сообщил в Twitter замглавреда «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах группового этапа коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграл Финляндию (1:0).

Под руководством Тедеско «Спартак» занял второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2020/21 и получил право сыграть в Лиге чемпионов.

Ранее журналист Василий Уткин предположил, что вопрос об отставке Черчесова с поста тренера национальной сборной России по футболу уже решен.