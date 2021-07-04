Экс-игрок «Спартака» поддержал сборную Украины

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко поддержал украинских футболистов после поражения от английской команды в четвертьфинале чемпионата Европы — 2020 (0:4).

«Подытоживая выступление на Евро, могу сказать только Спасибо! За эмоции. Равнодушных точно не было. Верю в будущее этой команды. И самое главное — здоровья всем и скорейшего выздоровления травмированным», — написал Калиниченко в Twitter.

Сборная Украины заняла третье место на групповом этапе Евро-2020, набрав три очка. Украинцы обыграли Северную Македонию (2:1) и потерпели поражения от Нидерландов (2:3) и Австрии (0:1). В 1/8 финала сборная Украины обыграла Швецию в дополнительное время (2:1). Английская сборная заняла первое место в группе D, набрав шесть очков.

7 июля в полуфинальном матче Евро-2020 сборная Англии встретится с Данией на лондонском стадионе «Уэмбли».

Ранее Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался после поражения сборной Украины от Англии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы — 2020.