Олимпийский чемпион Васильев в открытом письме призвал Черчесова уйти в отставку

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в открытом письме призвал главного тренера национальной команды Станислава Черчесова подать в отставку после провального выступления команды на чемпионате Европы — 2020.

Васильев также раскритиковал футболистов сборной России, написав, что те «потеряли нить, которая связывала их и народ, живущий за МКАДом на 15-20 тысяч рублей».

По итогам группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах группового этапа коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграл Финляндию (1:0).

30 июня состоялось заседание технического комитета Российского футбольного союза (РФС), на котором работа Станислава Черчесова на Евро-2020 была признана неудовлетворительной. При этом комитет выразил Черчесову поддержку.

Ранее сообщалось, что магистр «Что? Где? Когда?» Козлов назвал ошибкой отстранение Черчесовым Дзюбы после видео.