Британские чиновники надеются, что сборная Украины приедет в украинский Крым
Посольство Великобритании на Украине в Twitter вспомнило последнюю встречу сборных Украины и Англии в рамках чемпионата Европы — 2012 в Донецке (0:1).
«Англия сыграет с Украиной в четвертьфинале Евро-2020. В последний раз обе команды встречались в рамках европейских чемпионатов на Евро-2012 в Донецке. В тот день после напряженного матча Англия вышла победителем благодаря голу Уэйна Руни.
Мы надеемся, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть в подконтрольном Украине Донецке, а потом поехать в послесезонный отпуск в украинский Крым», — пишется в сообщении.
Матч Украина — Англия состоится 3 июля на Олимпийском стадионе в Риме. Начало матча в 22.00 мск.
Победитель этой пары в полуфинале встретится с Чехией или Данией 7 июля на лондонском «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 22.00.
Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах с Чехией и Хорватией, а также нулевой ничьи с Шотландией. В первом матче плей-офф Англия обыграла Германию (2:0).
Украинцы в своем квартете С заняли третье место. Подопечные Андрея Шевченко проиграли Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1) и оказались сильнее Северной Македонии (2:1). В 1/8 Украина в дополнительное время оказалась сильнее Швеции (2:1).
Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко потроллил вратаря сборной Англии.
Завтра Англія зіграє з Україною у чвертьфіналі ЄВРО-2020.— UK in Ukraine �������� (@UKinUkraine) July 2, 2021
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Востаннє обидві команди зустрічалися в рамках європейських чемпіонатів під час ЄВРО-2012 у Донецьку.
У той день після дуже напруженого поєдинку Англія вийшла переможцем завдяки голу Уейна Руні.
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