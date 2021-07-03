Британские чиновники надеются, что сборная Украины приедет в украинский Крым

Посольство Великобритании на Украине в Twitter вспомнило последнюю встречу сборных Украины и Англии в рамках чемпионата Европы — 2012 в Донецке (0:1).

«Англия сыграет с Украиной в четвертьфинале Евро-2020. В последний раз обе команды встречались в рамках европейских чемпионатов на Евро-2012 в Донецке. В тот день после напряженного матча Англия вышла победителем благодаря голу Уэйна Руни.

Мы надеемся, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть в подконтрольном Украине Донецке, а потом поехать в послесезонный отпуск в украинский Крым», — пишется в сообщении.

Матч Украина — Англия состоится 3 июля на Олимпийском стадионе в Риме. Начало матча в 22.00 мск.

Победитель этой пары в полуфинале встретится с Чехией или Данией 7 июля на лондонском «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах с Чехией и Хорватией, а также нулевой ничьи с Шотландией. В первом матче плей-офф Англия обыграла Германию (2:0).

Украинцы в своем квартете С заняли третье место. Подопечные Андрея Шевченко проиграли Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1) и оказались сильнее Северной Македонии (2:1). В 1/8 Украина в дополнительное время оказалась сильнее Швеции (2:1).

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко потроллил вратаря сборной Англии.