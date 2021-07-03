Кавазашвили заявил, что в Италии начал возрождаться футбол

Прославленный советский футболист, бывший вратарь «Спартака», «Торпедо» и сборной СССР Анзор Кавазашвили подвел итог первых четвертьфиналов Евро-2020. Он остался доволен увиденным в матче Бельгия — Италия (1:2), подчеркнув, что игра «скуадры адзурры» разительно изменилась по сравнению с тем, какой ее привыкли видеть.

«Я был в восторге от игры, бесспорно. Плей-офф способствует тому, чтобы каждая команда проявила свои лучшие качества, потому что проигрывать нельзя. Я очень уважаю команды, которые могут построить свою игру против соперника в соответствии со своим имиджем и положением. Все знают, что бельгийская команда — мощная, организованная и нацеленная на единственного нападающего, Лукаку, но с огромной поддержкой полузащитников, это особенно важно.

Мы привыкли, что итальянцы всегда начинали от обороны, редкие атаки приносили успех, они забивали один гол и сохраняли свои ворота. Команда кардинально изменилась, появились молодые и очень перспективные футболисты. Я таких ярких звезд в сборной Италии не вижу, но зато они все играют в индивидуальном плане с сохранением мяча и не тянут время, они постоянно заряжены на усиление атаки. Смотря эту игру, я получил огромное удовольствие. Видимо, в Италии начал возрождаться прекрасный футбол», — сказал Кавазашвили «Газете.Ru».

Специалист также высказался о матче Швейцария — Испания. Основное время игры закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались испанцы. Кавазашвили подчеркнул, что во многом в поражении швейцарцев виноват судья, оставивший их в меньшинстве.

«Испанцы сдали позиции в 2018 году на чемпионате мира. Было видно, что старые футболисты, которые еще остались в команде, не тянут на сто процентов, а молодые еще не понимают друг друга полностью. И смена тренера на них тогда подействовала. После этого они начали переходить на поиски молодых талантливых футболистов, которых можно привлекать в сборную.

Я ни слова не говорю о том, что испанцы превосходили команду Швейцарию. Просто эти молодые ребята понимали, куда они идут, что их ждет впереди. Они старались за счет быстрых передач выходить в атаку и замыкать их ударами. Но я засомневался, особенно в начале первого тайма, когда увидел, как швейцарцы смело и размашисто начали свою игру. Конечно, было видно, что швейцарцы очень устали после тяжелейшей игры с Францией, в физическом плане они сдали. И они старались допускать минимум ускорений впереди, больше играли в середине поля — за редким исключением, когда они уж явно могли атаковать, когда им позволяли.

Я был удивлен, когда главный судья показал футболисту красную карточку за опасную игру, но не за грубость. Я несколько раз смотрел повтор и видел, как швейцарец выбивает мяч в прыжке — он дотронулся до мяча. А соперник споткнулся об него и упал. И судья тут же показал опасную игру — это неправильно. И этим он нанес большой ущерб всей команде. Конечно, я могу похвалить швейцарцев. Все футболисты, вышедшие на замену, абсолютно не чувствовали себя запасными. Честь им и хвала: это маленькая страна, где футболисты играют настолько современно. И если бы не удалили этого парня, возможно, результат был бы другой», — убежден Кавазашвили.

Ранее сообщалось, что Анзор Кавазашвили предложил ужесточить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).