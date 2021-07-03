УЕФА запретил радужный баннер на матче на Евро в Петербурге

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил использование рекламного баннера одного из спонсоров чемпионата Европы — 2020 на матчах 1/4 финала в Санкт-Петербурге.

В организации заявили, что поддерживают призывы к толерантности и уважению к разнообразию, и подобные рекламные щиты будут на четвертьфинальных матчах Евро в Мюнхене и Риме.

«УЕФА требует от спонсоров обеспечить соответствие своих реклам местному законодательству, и мы понимаем, что данная реклама не соответствует законодательству в Баку и Санкт-Петербурге», — сообщили РБК в пресс-службе УЕФА.

Согласно статье 6.21. КоАП Российской Федерации, в стране запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Заключительный матч чемпионата Европы в Санкт-Петербурге прошел 2 июля. На домашней арене петербургского «Зенита» сборная Испании в серии пенальти переиграла команду Швейцарии.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной Германии Мануэль Нойер и нападающий англичан Гарри Кейн вывели свои команды на матч в рамках 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 с капитанскими повязками, выполненными в радужных цветах.