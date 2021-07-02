Червиченко: почему из-за Черчесова мы должны чувствовать себя униженными перед украинцами?
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об эффективности главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
«Почему борьба Черчесова должна портить наши нервы? Почему мы должны расстраиваться и чувствовать себя униженными в компании украинских друзей, которые теперь хихикают и подшучивают? Мне, например, это не нравится и неприятно. На турнире, где из 24 команд из группы не выходят всего шесть, мы вылетаем в первых рядах. Считаю, что это общероссийский позор.
С моей точки зрения, шансы пробиться на чемпионат мира в Катаре при Черчесове — нулевые. Он, конечно, говорит, что он не обвинял игроков и не высказывал о них никакого негатива. Но он же все равно это сделал! Он сказал какую-то глупость про Смолова. Потом какую-то ерунду про Лунева. Я тоже не считаю, что Лунев должен был играть в сборной, но объяснить это тем, что у него закончился контракт и нет команды? Это слышать очень обескураживающе на фоне того, что он вызывал и ставил Кудряшова без контракта, когда Нойштедтера в такой ситуации тащил в сборную... Человек говорит одно, забывая, что сделанные им ранее вещи абсолютно дискредитируют его в этом плане», — сказал Червиченко «Газете.Ru».
Ранее Андрей Червиченко высказался о прошедшей пресс-конференции главного тренера сборной России Станислава Черчесова.