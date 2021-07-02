Гладилин считает, что Черчесов должен был уйти из сборной после Евро-2020

Известный тренер, ветеран «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением, правильно ли поступил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, не подав в отставку после неудачного выступления на чемпионате Европы — 2020.

«Черчесов сделал неправильно. Он должен был подать в отставку сразу после чемпионата, а уже Исполком, когда будет собираться, он бы решил, принять отставку или нет. Это уже решение Исполкома, потому что им тоже ответственность нести, через два месяца уже игры начнутся. Но по результатам чемпионата Европы он должен был сразу подать в отставку», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

Напомним, Черчесов провел первую пресс-конференцию после выступления на чемпионате Европы — 2020, в котором сборная России выиграла один групповой матч из трех возможных и не смогла выйти в плей-офф турнира. Россияне потерпели поражения от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4), а также одержали победу над сборной Финляндии (1:0).

Ранее Валерий Гладилин назвал своих кандидатов на пост наставника сборной России по футболу.