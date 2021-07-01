Тарасова заявила, что российский футбол не заслуживает царящего вокруг него ажиотажа

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что российский футбол не заслуживает царящего вокруг него ажиотажа.

«Вокруг нашего футбола очень много ажиотажа. Я из рода тренеров, сама тренер, и я этого не понимаю. Речь идет даже не о внимании, а об ажиотаже вокруг футбола. Футбола-то нет, а разговоров много», — цитирует Тарасову ТАСС.

На групповом этапе Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграл Финляндию (1:0).

Российская команда не смогла выйти из группы континентального первенства третий раз подряд. Последний раз она выступала в плей-офф в 2008 году, когда смогла дойти до полуфинала турнира и взять бронзу.

Ранее Тарасова высказала свое мнение после того, как технический комитет Российского футбольного союза (РФС) признал работу главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова неудовлетворительной, но при этом выразил ему доверие.