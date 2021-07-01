Опубликовано видео нападения на экс-игрока ЦСКА

В Сети появилось видео нападения на бывшего полузащитника московского ЦСКА Марка Гонсалеса.

На кадрах видно, как двое неизвестных вступают в перепалку с экс-футболистом, а затем к ним подъезжает мужчина на лошади. После к конфликту подключился четвертый человек, который начал бить футболиста палкой.

Как позже заявил сам Гонсалес, ему сломали один позвонок.

«Это очень прискорбная ситуация. Представьте, что я защищаюсь, бросаю камень и убиваю его. Я превращаюсь из жертвы в преступника», — цитирует Гонсалеса La Tercera.

Чилиец выступал за армейцев с 2009 по 2014 год. В составе команды он дважды становился обладателем Кубка России, а также завоевал Суперкубок страны.

Также он выступал за «Универсидад Католика», «Альбасете», «Ливерпуль», «Реал Сосьедад», «Бетис», Спорт Ресифи», «Коло-Коло» и «Магальянес». Профессиональную карьеру хавбек завершил в 2019 году.

В марте 2021 года стало известно, что Гонсалес перенес инфаркт.

Ранее ЦСКА обратился к бывшему полузащитнику команды и пожелал ему скорейшего выздоровления.