Волосожар рассказала, как изнурительные тренировки Тутберидзе повлияют на Тарасову и Морозова

Двукратная олимпийская чемпионка Сочи-2014 Татьяна Волосожар в интервью «Газете.Ru» рассказала о том, с какими трудностями может столкнуться спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которая весной присоединилась к группе Этери Тутберидзе.

«Вероятно, какие-то сложности могут возникнуть в силу того, что Тарасова и Морозов уже не юниоры, не молодые спортсмены. А у Этери Георгиевны — многоразовые, многочасовые и изнурительные тренировки.

Но, так как ребята заточены лишь на победу, им выпал большой шанс в жизни, поэтому сейчас нужно только собрать свою волю в кулак и работать по максимуму. Тогда у них, безусловно, будет результат», — отметила Волосожар.

Также олимпийская чемпионка подчеркнула, что видит гораздо больше очевидных плюсов в этом сотрудничестве для Тарасовой и Морозова.

«Я очень рада за ребят. Теперь у них появилась своя стабильная база, каток, где они могут чувствовать себя как дома. А это очень важно спортсмену, тем более в период подготовки к Олимпийским играм.

Потому что тренировки на разных катках накладывают свои отпечатки: усталость, неудобства, постоянные переезды. Поэтому очень рада, что у них появилась такая надежная база (в прошлом сезоне пара не принадлежала к какой-либо спортивной школе Москвы и занималась на разных аренах. — «Газета.Ru»).

Осталось только хорошо и плодотворно работать и показывать такие же результаты, которые Этери Георгиевна показывает со своими одиночниками», — подытожила Волосожар.

Ранее олимпийская чемпионка высказалась о желании отдать свою дочь Анжелику в группу Тутберидзе.