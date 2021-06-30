Слуцкий может сменить Черчесова на посту наставника сборной России

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий стал одним из кандидатов на смену Станиславу Черчесову на посту главного тренера сборной России. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Слуцкий уже ранее возглавлял российскую сборную. 7 августа 2015 года Леонид был назначен на пост наставника национальной команды. При нем Россия вышла в финальную стадию Евро-2016, на котором сыграла вничью с Англией (1:1), а также проиграла Словакии (1:2) и Уэльсу (0:3). 30 июня 2016 года Слуцкий покинул пост главного тренера сборной. Также Леонид английский «Халл Сити», голландский «Витесс» и московский ЦСКА.

30 июня прошло заседание технического комитета РФС, на котором обсуждались итоги выступления сборной России на чемпионате Европы — 2020. Комитет признал работу Станислава Черчесова неудовлетворительной, но выразил ему поддержку.

На групповом этапе Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. Подопечные Черчесова проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграли Финляндию (1:0).

Ранее тренер Гаджиев заявил, что футбол на Украине находится на ступень выше, чем в России.