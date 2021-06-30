Тренер Гаджиев: украинцы считают, что москали всегда мешали им развиваться

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев высказался о поведении украинских фанатов на Евро-2020. Во время матчей с трибун они не раз оскорбляли президента РФ Владимира Путина, а на игре со шведами избили болельщика, поддерживавшего их команду, но одетого при этом в форму сборной России. Гаджиев винит в этих инцидентах политиков, которые провоцируют напряжение отношений между двумя странами.

«Такой меры национализма, которая присутствует на Украине, на Руси, конечно, нет. Россияне не считают, что Украина мешала нам развиваться — а там есть мнение, что москали мешали их развитию, в отдельных случаях применяли какие-либо силовые меры. Но, на самом деле, наш мир противоречив, разногласия были, есть и будут всегда, они неизбежны. Политики во многом виноваты, что между нами сложились такие отношения. Но в народе, в массах отношения достаточно позитивные», — сказал Гаджиев «Газете.Ru».

По мнению специалиста, необходимо сохранять адекватные отношения между людьми. Он подчеркнул, что в самой сборной Украины нет никакого явного неприятия России, и показателем является тот факт, что главный тренер украинской команды Андрей Шевченко изъясняется публично на русском языке.

«Мне, например, нравится, что Андрей Шевченко, сколько я его слушаю, говорит и дает интервью на русском, это один из показателей. У меня там хватает друзей, они тоже нормально относятся к русскому народу. Политические штучки, которые звучат с одной стороны, с другой, — это несколько иное. Такие вещи, конечно, порой заводят людей, которые на трибунах майки рвут. Но мне вспоминается исторический факт: Нельсон Мандела после тюрьмы встретил в ресторане своего надзирателя, пригласил к столу, накормил — хотя тот человек его оскорблял в тюрьме. Нам нужно быть выше этой суеты», — заключил Гаджиев.

Ранее глава оргкомитета чемпионата Европы — 2020 в шотландском Глазго Джоанн Депонио заявила, что организация изучает инцидент с нападением на российского болельщика во время матча 1/8 финала турнира между сборными Украины и Швеции.