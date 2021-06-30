В Госдуме осудили нападение украинских фанатов на болельщика с флагом России

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев раскритиковал украинских фанатов, напавших на зрителя с флагом России во время матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 между сборными Украины и Швеции.

«Зачем это нужно было делать? На радостях взяли и побили парня в российской форме. Единственный инцидент, который омрачил и без того красивую победу. Это не только недопустимо, но и бессмысленно. Для чего это нужно? К сожалению, не получилось обойтись без политики», — цитирует Свищева «Спорт-Экспресс».

Перед матчем 1/8 финала чемпионата Европы в Сети появилась фотография, на которой зритель в форме сборной России и триколором стоит в обнимку с болельщиком команды Украины. После игры Telegram-канал OFNEWS опубликовал снимки, на которых мужчина стоит на трибуне уже без российского флага и с порванной футболкой.

Ранее сообщалось, что во время матча 1/8 финала Евро-2020 между сборными Украины и Швеции фанаты желто-синих спели оскорбительную песню о президенте России Владимире Путине.