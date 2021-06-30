Технический комитет РФС против отставки Черчесова с поста тренера сборной

30 июня технический комитет Российского футбольного союза (РФС) признает выступление сборной России на чемпионате Европы — 2020 неудачным, но поддержит главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, передает «Спорт-Экспресс».

В комитете считают, что Черчесов должен остаться на посту главного тренера, несмотря на то, что Россия не смогла выйти из группы.

Отмечается, что такого мнения придерживаются первый вице-президент РФС Никита Симонян, а также Борис Игнатьев, Михаил Гершкович и Александр Мирзоян.

На Евро-2020 Подопечные Станислава Черчесова одержали победу над сборной Финляндии (1:0) и проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Таким образом, российские футболисты смогли забить лишь два мяча в трех матчах, при этом пропустив семь.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал наставника сборной России Станислава Черчесова.