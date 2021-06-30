Украинский журналист Гордон вылил на себя воду после выхода Украины в 1/4 финала Евро

Украинский журналист Дмитрий Гордон необычно отпраздновал выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020.

Подопечные Андрея Шевченко в 1/8 финала обыграли Швецию со счетом 2:1 (овертайм). «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Гордон наблюдал за матчем вместе с ведущим канала «Украина 24» Василием Головановым. Журналисты заявили, что если украинцы одержат победу, то они выльют на себя по стакану воды. Они выполнили обещание сразу после финального свистка. Видео с этим поступком доступно на YouTube-канале Гордона.

В четвертьфинале подопечные Андрея Шевченко сыграют против сборной Англии. Встреча пройдет 3 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее украинский журналист Гордон рассказал, что он радовался вылету России с Евро-2020.