Экс-футболист «Локомотива» Тарасов объяснил причину развода с Бузовой

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о причине его развода с певицей Ольгой Бузовой.

В сториз Instagram он выложил два снимка: на первом он запечатлен с дочками и своей беременной женой Анастасией Костенко, а на втором изображена Бузова на сцене.

«Наглядно показал на этих сторис, почему разошлись наши пути и о чем мы думали в тот момент», — написал Тарасов.

Также он отметил, что жалеет о том, что отобрал у Бузовой автомобиль.

«Об этом поступке я действительно жалею. Потому что все это делалось на эмоциях, которыми я тогда не умел управлять», — добавил Тарасов.

Напомним, пара официально развелась 30 декабря 2016 года.

Ранее Экс-футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов рассказал, по каким причинам не сложился его брак с первой женой. Футболист с 2008-го по 2012 год был женат на гимнастке Оксане Пономаренко. В 2009-м у них родилась дочка Ангелина.