Стали известны все пары 1/4 финала Евро-2020

На чемпионате Европы — 2020 завершилась стадия 1/8 финала. По ее итогам определились все пары четвертьфиналистов.

Бельгия — Италия (2 июля, Мюнхен), Швейцария — Испания (2 июля, Санкт-Петербург), Украина — Англия (3 июля, Рим), Чехия — Дания (3 июля, Баку).

Все матчи 1/2 финала и финал пройдут в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу назвал главного фаворита чемпионата Европы 2020 года.