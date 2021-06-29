Романцев о сборной России на Евро: поколение не самое сильное

Экс-главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате Европы — 2020.

«Мы видели, что сегодняшняя сборная по многим игровым компонентам была слабее соперников по группе. Да, никто не может упрекнуть наших ребят в отсутствие желания не уступить. Они не избегали борьбы. Но одного этого для успеха на таких крупных турнирах мало.

Получается, что нынешнее поколение в нашем футболе просто не самое сильное. Возможно, в этом какую-то роль и сыграл лимит. Но точно не главную», — приводит слова специалиста «СЭ».

По итогам группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0). В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4.

Ранее бывший полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов заявил, что у сборной России не было бы шансов против Швеции.