«Мне прилетало»: Дмитриенко раскрыл причину, по которой скрывал роман с Пересильд

Певец Ваня Дмитриенко признался на шоу «Вписка», что долго скрывал роман с Анной Пересильд из-за сложных характеров обоих партнеров.

По словам артиста, он хотел дать отношениям время окрепнуть, прежде чем говорить о них вслух — «ярко, сильно и громко».

«Мы с Аней — два очень сильных человека характером. <...> И это сложно, когда две сильные персоны пытаются найти консенсус в любых вещах», — поделился Дмитриенко.

Он также рассказал, что на данный момент он поддерживает хорошие отношения с матерью Ани — актрисой Юлией Пересильд, а также ее отцом-режиссером Алексеем Учителем. Артист признался, что постепенно сумел выстроить теплые отношения со звездой «Вызова»:

«Я очень долго добивался доверия к себе. Когда мы стали гулять, дружить только‑только Аней, она такая: «Можем хоть до часу ночи с тобой гулять». А как-то раз я довожу ее до дома, она берет трубку смартфона, а там мама на нее ругается. Мне за это тоже прилетало потом», — с улыбкой вспомнил артист.

В конце октября 2025 года Пересильд и Дмитриенко официально подтвердили свои отношения. Пара стала вместе появляться на светских мероприятиях. Артистка рассказывала, что не сразу ответила взаимностью на ухаживания исполнителя. Сначала Дмитриенко предложил команде Анны организовать совместную съемку, но получил отказ. Артистку покорило то, что певец не сдался, продолжая настаивать на ее участии в проекте.

Знаменитая мама Анны — Юлия Пересильд — описывала этот союз как творческую дружбу. Она советовала Дмитриенко сохранить себя и успешно пройти испытание славой.

Ранее Дмитриенко заявил, что непрожитые потери спровоцировали его тревожность.