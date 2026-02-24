В США назвали помощников Трампа, выступающих против помощи Украине

Наполитано: только Вэнс и Габбард убеждают Трампа не помогать Зеленскому

В окружении президента США Дональда Трампа лишь два человека выступают против помощи президенту Украины Владимиру Зеленскому, — вице-президент Джей Ди Вэнс и глава национальной разведки Тулси Габбард. Об этом рассказал в интервью ТАСС американский аналитик и блогер Эндрю Наполитано.

По его словам, подавляющее большинство советников американского лидера — это неоконсерваторы. Вэнс и Габбард убеждают Трампа не нападать на Иран и не оказывать помощь Украине.

Блогер добавил, что когда Трамп баллотировался на пост президента США, он обещал исключить из правительства страны поджигателей войн и неоконов, но он так этого не сделала, поскольку сам стал одним из них.

Наполитано также выразил мнение, что американский президент еще может изменить свои взгляды, поскольку «не является глубоким мыслителем и часто меняет взгляды».

При этом аналитик отметил, что Соединенные Штаты пока сохраняют курс на продолжение оказания военной помощи Украине и не оставляют попыток добиться истощения России.

Ранее Зеленский заявил о «начале конца» конфликта с Россией.