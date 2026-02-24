Размер шрифта
«Динамо» не смогло долететь до Сочи на матч КХЛ

Минское «Динамо» не смогло вылететь в Сочи на матч КХЛ
ХК «Динамо-Минск»

Хоккеисты минского «Динамо» не смогли вылететь в Сочи на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против одноименной команды, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, игроки должны были направиться на черноморское побережье сразу после игры против «Торпедо» в Нижнем Новгороде, однако после того, как они провели в самолете полтора часа, ожидая вылета, в клубе решили остаться в городе на ночь.

Еще одну попытку добраться на выездную игру динамовцы предпримут утром.

23 февраля матч между «Сочи» и ЦСКА был остановлен после первого периода из-за атаки беспилотников в Краснодарском крае. Официальными лицами было принято решение о том, что эта игра не будет доиграта в течение дня. На момент остановки встречи счет в матче открыт не был — 0:0.

Ранее Дональд Трамп показал, как громит сборную Канады по хоккею.
 
