В Ульяновске мужчина выжил после падения из окна

В Ульяновске мужчина выпал из окна и остался жив

В Ульяновске мужчина выпал из окна четвертого этажа, пострадавший выжил, его госпитализировали с травмами. Об этом сообщает управление гражданской защиты города.

Инцидент произошел днем 22 февраля. На место выехали спасатели, которые помогли медикам аккуратно перенести пострадавшего в машину скорой помощи. Мужчину доставили в больницу с различными травмами.

По предварительной информации, ульяновец выпал из окна квартиры на четвертом этаже, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

