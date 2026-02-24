Четыре ребенка пострадали в результате ДТП в Батайске

В Батайске при столкновении трех автомобилей пострадали восемь человек

Четыре ребенка и столько же взрослых пострадали в результате столкновения трех легковых автомобилей в Батайске в Ростовской области. Об этом в Telegram-канале сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла вечером 23 февраля на пересечении улиц Фрунзе и Луначарского. Водитель машины Toyota, родившаяся в 1992 году, двигалась по второстепенной дороге и на перекрестке не уступила дорогу находившемуся на главной трассе автомобилю Volkswagen, за рулем которого находился молодой человек 2005 года рождения. В результате транспортные средства столкнулись, от удара Volkswagen вылетел на встречную полосу и врезался в приближавшуюся машину Skoda. Последней управлял мужчина 1981 года рождения.

«Травмы получили восемь человек», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что пострадали все три водителя. Также медицинская помощь понадобилась несовершеннолетнему пассажиру Toyota 2021 года рождения и пассажирам Skoda 1982, 2017, 2021 и 2023 годов рождения.

