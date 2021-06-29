Мбаппе попросил прощения за незабитый пенальти в матче 1/8 Евро-2020

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о своем незабитом пенальти в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 против сборной Швейцарии.

«Трудно перевернуть страницу. Печаль после вылета огромна. Мы не смогли достичь нашей цели. Прошу прощения за этот пенальти. Я хотел помочь команде, но провалился. Будет трудно уснуть. К сожалению, таковы риски этого вида спорта, который я очень люблю. Знаю, что вы, фанаты, расстроены. И все же я хочу поблагодарить вас за поддержку и за то, что всегда верили в нас», — цитирует Мбаппе Get French Football News.

Киллиан считает, что сейчас важнее всего стать еще сильнее в преддверии грядущих испытаний. 22-летний француз выразил поздравления и пожелал удачи сборной Швейцарии», – сказал Мбаппе.

Напомним, сборная Франции проиграла Швейцарии в серии пенальти в матче 1/8 финала Евро-2020 (3:3, 4:5 пен.).

Ранее вратарь сборной Франции Уго Льорис призвал не показывать пальцем на Мбаппе за незабитый пенальти.