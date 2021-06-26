Игроки сборной Дании не стали преклонять колено перед матчем с Уэльсом

Перед началом матча плей-офф чемпионата Европы — 2020 между сборными Дании и Уэльса была проведена уже традиционная для футбола акция в поддержку BLM (Black Lives Matter), по замыслу которой игроки обеих команд должны встать на одно колено. Футболисты Уэльса поддержали акцию, а датчане преклонять колено не стали.

Российские футболисты ни разу на Евро-2020 не преклоняли колено. Фанаты из Англии и Шотландии также показали протест против акции, освистав футболистов, вставших на колено.

Напомним, сборная Дании вышла в плей-офф со второго места группы B, где они обыграли только сборную России (4:1) и прошли в 1/8 за счет преимущества в разнице голов. Также датчане потерпели поражения от сборных Бельгии (1:2) и Финляндии (0:1). Команда Уэльса вышла из группы со второго места, имея в активе четыре очка. Они обыграли Турцию (2:0), сыграли вничью со Швейцарией (1:1) и проиграли англичанам (0:1).

Ранее стало известно, что игроки сборной Италии приняли решение не вставать на колено в поддержку движения Black Lives Matter перед матчем 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 против команды Австрии.