Американцы не допустили транс-женщину до олимпийского отбора

Американская бегунья Сесе Телфер не сможет принять участие в отборе в сборную США по легкой атлетике на олимпийские игры. Транс-женщину не допустили до участия в соревнованиях, так как она не выполнила требования World Athletics, в которых прописаны допустимые нормы тестостерона в организме. Чтобы участвовать в забеге на 400 метров с барьерами, в течении одного года тестостерон бегуньи не должен превышать 5 нмоль/л.

Телфер принимала гормональные препараты после смены пола в 2017 году, но в недостаточном количестве. Менеджер атлетки заявил, что Сесе согласна с решением спортивных властей, но не отказывается от своих планов участвовать в олимпийский играх в будущем. Об этом сообщает Inside the game.

Спортсменка является уроженкой Ямайки. Она выступала в мужских соревнованиях на уровне студентов до 24 лет. Сесе стала первым спортсменом, которому удалось выиграть главный чемпионат NCAA после смены пола.

Ранее стало известно, что 43-летняя транс-женщина Лорел Хаббард вошла в состав сборной Новой Зеландии на Олимпийские игры в Токио.