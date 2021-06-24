Боярский заявил, что не хочет, чтобы Семак стал главным тренером сборной России

Народный артист РСФС Михаил Боярский рассказал, как относится к возможной смене главного тренера национальной команды по футболу.

«От смены тренера сборной ничего не изменится. Сейчас нет тех игроков, из которых можно составить сильную команду. Нужно выращивать новую плеяду с новой школой и с новыми наставниками», — цитирует Боярского Sport24.

Также артист пояснил, почему не хочет, чтобы в сборную пришел наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак.

«Мне бы этого не хотелось. Только потому, что он нужен «Зениту». Это высококлассный специалист, который дает результат», — сказал Боярский.

По итогам группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0). В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможное назначение экс-наставника красно-белых Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной России.