Кудряшов считает, что молодые российские футболисты должны уезжать в Европу

Защитник сборной России Федор Кудряшов поделился мыслями после неудачного выступления национальной команды на чемпионате Европы — 2020.

«Для меня Евро был очень важным турниром во всех отношениях. Хотелось еще раз прочувствовать тот высочайший уровень футбола, который был на ЧМ. Это нам удалось, не получилось лишь показать достойный результат и выйти из группы», — цитирует футболиста Sport24.

Также Федор рассказал, что восстанавливался после травмы, полученной перед контрольным матчем с Болгарией, надеясь сыграть на Евро-2020. Футболист поблагодарил тренерский штаб российской команды за доверие и возможность сыграть на турнире.

«Мне кажется, что нашим молодым ребятам тоже нужно ориентироваться на развитие, не стесняться уезжать в хорошие зарубежные клубы, если появляется такая возможность. Говорю это потому, что за свою карьеру успел поиграть и в России, и за границей», — сказал Кудряшов.

Сборная России заняла последнее место в группе B, обыграв лишь финскую команду (1:0). В стартовом матче россияне проиграли бельгийцам (0:3), а в решающем матче за выход из группы проиграли датской команде (1:4).

Ранее Андрей Червиченко заявил, что в сборную России можно не попасть из-за личной неприязни.