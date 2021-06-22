Продюсер Фадеев признался, что испытывает стыд, когда смотрит матчи сборной России

Музыкальный продюсер Максим Фадеев жестко раскритиковал сборную России за поражение в матче Евро-2020 против национальной команды Дании.

«Я, каждый раз смотря наших футболистов, испытываю «испанский стыд». Мне стыдно за страну, в которой такой футбол. Среди 140 миллионов человек не нашлось несколько талантливых мужчин, которые могут профессионально гонять мяч по полю? Я в шоке. Как они попадают туда?» — написал Фадеев в Instagram.

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.

Ранее бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном увольнении Станислава Черчесова с поста тренера сборной России.