Сборная России заработала €10,25 млн по результатам выступления на Евро

Сборная России получит €10,75 млн по итогам выступления на чемпионате Европы — 2020.

В 2018 году на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Будапеште было объявлено, что общий призовой фонд турнира составит €371 млн. По данным Skysport Austria, организация уменьшила общий фонд до €331 млн из-за пандемии коронавируса.

Российская команда получит гарантированные €9,25 млн за участие на Евро-2020, а также €1 млн за победу над сборной Финляндии (1:0). Таким образом, по результатам выступления на Евро Россия заработала €10,25 млн.

Сборная России завершила выступление на чемпионате Европы — 2020. Помимо победы над финнами коллектив Станислава Черчесова проиграл командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4). По итогам этапа россияне набрали три очка и заняли последнее место в группе B. Путевки в 1/8 финала турнира завоевали бельгийцы и датчане.

Ранее глава Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал итоги выступления национальной команды на чемпионате Европы — 2020. Он заявил, что после вылета сборной рано делать кадровые выводы.