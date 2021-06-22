Ургант потроллил сборную России после поражения от Дании на Евро

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Телеведущий Иван Ургант прокомментировал поражение сборной России от Дании (1:4) в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020.

Как отметил артист, создатели его шоу рассчитывали на победу и не подготовили ничего на случай проигрыша.

«Ну потому что, а чего, ну никогда не проигрывали, почему сегодня вдруг. Да, мы пропустили четыре гола, забили один, но наш – самый красивый, с пенальти», — пошутил телеведущий на YouTube-канале своего шоу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Миккель Дамсгард, Юссуф Поульсен, Андерс Кристенсен и Йоахим Мехле. У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Дзюба, реализовавший пенальти на 70-й минуте игры.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой неудачи подопечные Станислава Черчесова остались с тремя баллами в турнирной таблице группы В, но за счет худшей разницы мячей опустились на четвертую строчку и вылетели из турнира.

Сборная Дании, в свою очередь, по итогам группового этапа заняла вторую строчку и вышла в 1/8 финала континентального первенства.

Чемпионат Европы — 2020. Группа В.

Россия — Дания — 1:4.

Голы: 0:1 — Дамсгард, 24; 0:2 — Поульсен, 51; 1:2 — Дзюба, 70(пен); 1:3 — Кристенсен, 80; 1:4 — Мехле, 82.

Ранее экс-футболист сборной СССР Владимир Пономарев высказался после поражения национальной команды от датчан.