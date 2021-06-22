Губерниев заявил, что сборной России нужен новый главный тренер

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал поражение сборной России от датчан (1:4) в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020.

«В футбол мы играем плохо. И на уровне клубов, и на уровне сборной. Мы шевелимся более-менее, пока еще не пропустили. А когда мы пропускаем, то все вообще валится из рук. Ни мысли, ни варианта Б, ни варианта Ц, вообще ничего.

Мы играем в антифутбол. Все как всегда, без шансов. Футболистам сборной Дании мое восхищение. Нашему футболу нужны реформы. Я это говорил после провала в еврокубках, а теперь мы получили по носу еще и еще. Еще нам нужен новый тренер», – приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

После этой неудачи подопечные Станислава Черчесова остались с тремя баллами в турнирной таблице группы В, но за счет худшей разницы мячей опустились на четвертую строчку.

Чемпионат Европы — 2020. Группа В.

Россия — Дания — 1:4.

Голы: 0:1 — Дамсгард, 24; 0:2 — Поульсен, 51; 1:2 — Дзюба, 70(пен); 1:3 — Кристенсен, 80; 1:4 — Мехле, 82.

Ранее депутат Дмитрий Свищев заявил, что Россия в матче с Данией на Евро посыпалась, как горох.