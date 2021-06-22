Канчельскис заявил, что Черчесов должен тренировать вратарей, а не сборную
Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о поражении национальной команды от датской сборной в матче группового этапа чемпионата Европы — 2020.
«Пока были силёнки, они сражались. Но в футбол играют 90 минут. Если они не могут, значит, не готовы.
Я сразу сказал, что сборная будет бороться за третье-четвёртое место. Жалко, что заняли последнее. Черчесов? Не понимаю, как можно было вратаря назначить главным тренером сборной. Кто его назначил? Он должен тренировать вратарей. Пусть РФС решает, кто нужен сборной», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат.com».
Напомним, россияне проиграли 1:4 сборной Дании. В составе победителей забитыми мячами отметились Миккель Дамсгард, Юссуф Поульсен, Андерс Кристенсен и Йоахим Мехле.
У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Артем Дзюба, реализовавший пенальти на 70-й минуте игры.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.
После этой неудачи подопечные Станислава Черчесова остались с тремя баллами в турнирной таблице группы В, но за счет худшей разницы мячей опустились на четвертую строчку.
Сборная Дании, в свою очередь, по итогам группового этапа заняла вторую строчку и вышла в 1/8 финала континентального первенства.
Чемпионат Европы — 2020. Группа В.
Россия — Дания — 1:4.
Голы: 0:1 — Дамсгард, 24; 0:2 — Поульсен, 51; 1:2 — Дзюба, 70(пен); 1:3 — Кристенсен, 80; 1:4 — Мехле, 82.
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