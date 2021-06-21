Сборная России разгромно проиграла Дании в матче Евро-2020

В матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России потерпела поражение от национальной команды Дании.

Встреча прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен» и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Миккель Дамсгард, Юссуф Поульсен, Андерс Кристенсен и Йоахим Мехле.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил нападающий Артем Дзюба, реализовавший пенальти на 70-й минуте игры.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что хавбек датской команды Миккель Дамсгард поразил ворота Матвея Сафонова первым же ударом в створ ворот.

Чемпионат Европы — 2020. Группа В.

Россия — Дания — 1:4.

Голы: 0:1 — Дамсгард, 24; 0:2 — Поульсен, 51; 1:2 — Дзюба, 70(пен); 1:3 — Кристенсен, 80; 1:4 — Мехле, 82.