Сборная России разгромно проиграла Дании в матче Евро-2020
В матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России потерпела поражение от национальной команды Дании.
Встреча прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен» и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились Миккель Дамсгард, Юссуф Поульсен, Андерс Кристенсен и Йоахим Мехле.
У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил нападающий Артем Дзюба, реализовавший пенальти на 70-й минуте игры.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ранее сообщалось, что хавбек датской команды Миккель Дамсгард поразил ворота Матвея Сафонова первым же ударом в створ ворот.
Чемпионат Европы — 2020. Группа В.
Россия — Дания — 1:4.
Голы: 0:1 — Дамсгард, 24; 0:2 — Поульсен, 51; 1:2 — Дзюба, 70(пен); 1:3 — Кристенсен, 80; 1:4 — Мехле, 82.