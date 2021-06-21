Датчане забили второй мяч в ворота сборной России

В эти минуты проходит матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Дании.

После 59 минут подопечные К. Хьюлманна ведут со счетом 2:0 — второй мяч после грубой ошибки Романа Зобнина подобрал Юссуф Поульсен и пронзил ворота Матвея Сафонова.



Напомним, что победа обеспечит подопечным Станислава Черчесова участие в плей-офф, также российским игрокам может хватить и ничьей, если Бельгия в своем матче обыграет Финляндию.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

В параллельном матче финны играют вничью с Бельгией — 0:0.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от игры сборной России в третьем туре группового этапа чемпионата Европы 2020 года против Дании.