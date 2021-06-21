Боярский назвал чудом возможную победу России над датскими футболистами

Народный артист России Михаил Боярский поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата Европы — 2020 между сборными России и Дании.

«Этот матч вызывает особую тревогу. Думаю, что наша команда не способна добиться положительного результата. Наша победа будет чудом, а на него рассчитывать не стоит. Поражение будет закономерным и поставит нас на то место, которое мы заслуживаем для совершенствования своего футбола. А если выиграем — это будет бедой, потому что мы расслабимся и затормозим развитие российского футбола», — цитирует артиста Sport24.

Артист заявил, что он будет болеть за сборную России, но не испытывает надежд на положительный результат.

«Мы пока ничего не успели добиться. Победа будет как неожиданный выигрыш в рулетку: поставил все суточные на зеро и выиграл куш — это не заработал, а случай. Дания сегодня ощетинится после своих проигрышей и трагического события. У них дома нашей команде будет очень трудно победить. Для Дании это будет матч жизни и смерти», — сказал Боярский.

Ранее Боярский заявил, что сборная Украины на Евро выглядит сильнее России.