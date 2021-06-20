Роналду сравнялся с рекордом Клозе по голам на Евро и ЧМ

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отличился в матче чемпионаты Европы против Германии. Для него этот гол стал уже третьим на турнире.

На 15-й минуте матча второго тура группового этапа Евро-2020 с Германией Роналду вывел свою команду вперёд.

Этот гол стал для Криштиану 12-м на чемпионатах Европы. Также Роналду забил семь мячей на чемпионатах мира. Таким образом, по общему количеству голов на крупнейших футбольных турнирах для европейских игроков он сравнялся с рекордом бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе. У обоих футболистов теперь по 19 голов.

Напомним, что на этом турнире звездный португалец уже побил один рекорд. Капитан португальцев стал первым футболистом в истории Евро, забившим по три мяча на трех разных первенствах континента. Нападающий забивал на чемпионатах Европы в 2012, 2016 и 2021 годах.

Португальцы после второго тура Евро-2020 располагаются на третьем месте с тремя баллами.

Ранее игрок сборной Германии Госенс объяснил, почему не попросил футболку у Роналду.