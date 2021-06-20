Колосков назвал причину превосходства украинских футболистов над российскими

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением об уровне игры сборных России и Украины на Евро-2020.

«Игра сборной Украины мне нравится. Команда у них собралась играющая. Она, как раз, не играет как большинство перекатывающих мяч сборных. Футболисты ищут острого продолжения, и что самое интересное, украинцы — одни из немногих, кто пытается прорываться к чужим воротам через обыгрыш. Они не оббегают оппонентов, не с помощью паса проходят оборону соперников, а именно обыгрывают. Вот это у команды Украины есть, и мне ее игра нравится. Думаю, что они смогут пробиться в плей-офф чемпионата Европы.

Для того, чтобы мы играли как украинцы, нам не хватает игроков, чей уровень был бы сопоставим с уровнем игроков команды Андрея Шевченко. У них половина состава выступает в ведущих европейских лигах, в то время как у нас за рубежом играют лишь Александр Головин и Алексей Миранчук. Они, кстати, заметно выделяются на фоне остальных членов сборной России. Вот если у нас хотя бы человек восемь будут играть в Европе, тогда и другой футбол мы сможем показывать», — сказал Колосков «Газете.Ru».

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу зрелищности матчей чемпионата Европы по футболу — 2020.