Защитник сборной Испании Альба признан лучшим игроком матча с Польшей

Защитник сборной Испании Жорди Альба признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 против команды Польши, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Игрок провел на поле всю игру и активно помогал своей команде на левом фланге.

Встреча между сборными Испании и Польши, прошедшая в Севилье на стадионе «Ла Картуха», завершилась со счетом 1:1. На 25-й минуте отличился испанский форвард Альваро Мората, а в начале второго тайма мяч забил польский нападающий Роберт Левандовски.

На 58-й минуте команда Испании вновь могла выйти вперед, однако бивший 11-метровый удар Жерар Морено попал в штангу, а Мората не смог попасть в створ на добивании.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После двух туров Евро-2020 сборная Испании, набравшая два очка, занимает третье место в турнирной таблице группы E. Команда Польши с одним баллом располагается на последней, четвертой строчке.

В заключительном туре группового этапа Испания в Севилье сыграет со Словакией, а Польша в Санкт-Петербурге встретится со Швецией. Обе игры пройдут 23 июня.

Ранее сообщалось, что сборная Германии обыграла команду Португалии.