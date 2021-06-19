Плющенко и Рудковская крестили младшего сына

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и его супруга Яна Рудковская, являющаяся музыкальным продюсером покрестили младшего сына Арсения. Об этом сообщила сама Яна в своем инстаграме.

В честь крещения ребенка супруги устроили празднование на территории своего дома. На мероприятии было множество гостей, включая народного артиста Филиппа Киркорова.

Евгений Плющенко является заслуженным мастером спорта России. двукратным олимпийским чемпионом, двукратным серебряным призером Олимпийских игр, трёхкратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы, а также семикратным чемпионом России.

Напомним, что сын Рудковской и Плющенко Арсений родился 25 сентября 2020 года от суррогатной матери.

Недавно старший старший Александр, больше известный по прозвищу Гном Гномыч, преодолел отметку в 893 тыс. подписчиков в Instagram, став самым популярным фигуристом России.

Ранее стало известно, что Евгений Плющенко создал профиль в Instagram для 8-месячного сына Арсения.