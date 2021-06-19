Чемпион мира по боксу Фьюри готов подраться с чемпионом UFC Нганну

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что он готов подраться с чемпионом UFC в тяжелом дивизионе Фрэнсисом Нганну, однако только по правилам бокса.

«Естественно, я не перейду в смешанные единоборства, но я готов драться с Нганну в клетке. Бой должен быть в маленьких перчатках, но без грэпплинга и ударов ногами. Только бокс.

Бокс и ММА абсолютно разные виды спорта. Это словно сравнивать теннис и крикет, хотя суть игры одна и та же – отбить ракеткой или битой мяч.

Я не могу бороться с Нганну – он разобьет мое лицо, а боксируем мы примерно одинаково. Мое предложение: маленькие перчатки и клетку вместо ринга – это уравняет шансы», – приводит слова Фьюри BT Sport.

Нганну завоевал титул чемпиона UFC в тяжелом весе после победы над Стипе Миочичем на турнире UFC 260, который прошел 27 марта в Лас-Вегасе. В его активе 16 побед при трех поражениях.

Фьюри в своей карьере провел 31 бой, одержав 30 побед. Еще один поединок завершился вничью.

Ранее Фрэнсис Нганну заявил о желании провести боксерский поединок.