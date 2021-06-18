Салихова назвала коррупционный скандал с Зинченко «уфимским шуршанием под столом»

Супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась иронично высказалась о возможной коррупционной составляющей в участии Александра Зинченко за сборную Украины на чемпионате Европы — 2016.

«Пошуршать под столом» по-уфимски», — написала Салихова в своем телеграм-канале.

Напомним, спортивный журналист Андрей Сенькив заявил, что полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко выступал за национальную команду на чемпионате Европы 2016 года на коррупционной основе. Сенькив отметил, что за каждую минуту Зинченко на поле тренерский штаб сборной Украины получал по $1 тыс. На том турнире Зинченко провел 90 минут в трех играх за сборную. Таким образом, «Уфа» могла помочь украинскому футболисту набрать необходимое количество матчей в составе сборной для переезда в АПЛ.

В минувшем сезоне АПЛ за «Манчестер Сити» Александр сыграл 20 игр, не забив ни одного гола.

Ранее Шамиль Газизов прокомментировал информацию журналиста Андрея Сенькива, который заявил, что украинский футболист Александр Зинченко играл за свою сборную на Евро-2016 благодаря коррупции.