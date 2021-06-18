Губерниев рассказал о своем отношении к употреблению коньяка по утрам

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос, пьет ли он по утрам коньяк.

«Не люблю крепкое спиртное. По утрам я занимаюсь спортом, хожу с палками банджи памп, потом работаю, и вечером могу позволить себе бокал вина», — приводит слова Губерниева News.ru.

Из-за фразы об употреблении коньяка по утрам 14 июня разразился скандал между Губерниевым и певицей Ольгой Бузовой, которая посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино. Комментатор, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

Ранее Губерниев оценил свою работу во время скандального эфира программы на «Матч ТВ» с певицей. Он завил, что ставит себе за свою работу «четверку».