Губерниев поставил себе оценку за скандальный эфир с Бузовой

Телекомментатор Дмитрий Губерниев оценил свою работу во время скандального эфира программы на «Матч ТВ» с певицей Ольгой Бузовой. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Поставил бы себе четверку. Было много вариантов развития событий, всегда можно сделать чуть-чуть лучше. Безусловно — Бузова любит футбол! Каждый из нас любит тот футбол, который себе рисует. Ольга на самом деле прекрасна. Но все-таки — пронзительный иностранный агент. Мне-то кажется, что Санкт-Петербург — это Желудков, Бирюков, Садырин и Морозов. Это Баранник, наконец», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

По мнению комментатора, ему стоило зацепиться за фразу Бузовой о том, что та болеет за «Зенит», но выросла на немецком и английском футболе. «Это сейчас называется просто — «иностранный агент»», — заявил Губерниев.

Ольга Бузова посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Комментатор, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

Ранее сообщалось, что Губерниев предложил Бузовой снять совместный клип на песню «Сектора Газа».