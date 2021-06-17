Жена Карпина заявила, что хотела бы пообщаться лично с Заремой Салиховой

Супруга Валерия Карпина, главного тренера «Ростова», Дарья Карпина, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме, рассказала, как относится к Зареме Салиховой.

«Не читаю канал, читаю то, что выходит в новостях. Женщины, которые не боятся идти против «мира мужчин» в «мужской теме» (а я не люблю эти разделения) априори вызывают лично у меня уважение, тем более, когда они умные, со своей точкой зрения и со своим внутренним стержнем. Мне Зарема кажется именно такой. Я бы пообщалась с ней лично, она вызывает интерес и любопытство. Но я не люблю давать оценку людям, которых не знаю лично. Все, что я описала выше — мое интуитивное восприятие», — написала супруга Карпина.

Напомним, Салихова является супругой владельца московского «Спартака» Леонида Федуна. Ранее она входила в совет директоров красно-белых, но спустя короткое время вышла из него из-за конфликта интересов с остальными членами по кандидатуре нового главного тренера.

Зарема известна своими громкими высказываниями касаемо «Спартака» и вообще российского футбола.

Ранее Салихова заявила, что «Спартаку» отказал тренер «Аталанты» Гасперини.