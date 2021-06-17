Канчельскис: жулики, проходимцы дилетанты руководят российским футболом

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился впечатлениями от игры национальной команды в двух первых матчах с Бельгией и Финляндией в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020.

Напомним, в матче с бельгийцами Россия крупно уступила 0:3, а в игре с финнами одержала минимальную победу 1:0.

«Один эксперт тут говорит, что самое лучшее у сборной — это защита. Обороняются хорошо. Он что, сумасшедший что ли? 0:3 получили — и это оборонялись хорошо. А если бы плохо, то 0:6 было бы что ли? Где таких вообще берут? Это катастрофа, что в стране с футболом творится.

Обидно за наш футбол. Жулики, проходимцы дилетанты руководят футболом. И рассказывают тут. Так и напишите, я их не боюсь, это они меня боятся. Потому что они трусы. В советское время мы радовали футболом, все видами спорта, а сейчас катастрофа. Еще радуются, что обыгрываем Кипр, Сан-Марино, Мальту. Кричат: «Ура-ура». Позор», — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».

В следующем туре россияне сыграют с Данией. Встреча состоится 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы — 2020. Группа B

Финляндия — Россия — 0:1

Гол: 0:1 — Алексей Миранчук, 45+2.

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