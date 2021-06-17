Актер Баринов заявил, что у сборной России был не «автобус», а тачка на двух колесах

Актер Валерий Баринов упрекнул сборную России за осторожный футбол во втором тайме матча с Финляндией в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020.

Россия победила со счетом 1:0. Единственный мяч забил Алексей Миранчук.

«Это была действительно победа: то, что бывает после беды. Первый тайм более-менее удовлетворительный. А во втором был, конечно, не автобус, но тачку на двух колесах поставили.

Это же Финляндия, ребят! Не Германия, не Нидерланды, даже не Дания. С датчанами будет трудно. Если положить на весы чувства тревоги и удовлетворения, первое перевешивает.», — приводит слова актера «ВсеПроСпорт».

В первом туре сборная России в Санкт-Петербурге потерпела разгромное поражение от Бельгии (0:3). Подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе B, набрав три очка.

В следующем туре россияне сыграют с Данией. Встреча состоится 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Валерию Баринову не понравилась игра сборной России в матче с Финляндией.