Форвард сборной России Артем Дзюба повторил свой личный антирекорд

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Сборная России обыграла национальную команду Финляндии в матче Евро-2020.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч за несколько минут до конца первого тайма забил Алексей Миранчук.

Форвард Артем Дзюба не может отличится пять матчей подряд за Россию, что является повторением его личного антирекорда. Он не забивал в ворота Словакии, Польши, Болгарии и Бельгии и Финляндии.

Подобная серия была установлена им также в 2015 году.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В первом туре сборная России в Санкт-Петербурге потерпела разгромное поражение от Бельгии (0:3). Подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе B, набрав три очка.

В следующем туре россияне сыграют с Данией. Встреча состоится 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Финляндия померится силами с Данией. Встреча состоится 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее Россия обыграла Финляндию в матче Евро-2020.